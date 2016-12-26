На Черниговщине подорожал бензин и дизтопливо
В период с 23 по 26 декабря цены выросли в ряде крупнейших сетей АЗС. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
На 40-50 копеек за литр стоимость всех видов топлива выросла в сетях WOG, ОККО, SOCAR, UPG, KLO и др. Таким образом, цена бензина А-95 в мейджоров достигла 25,50 гривны за литр, ДТ — 22,50 гривны за литр. Самая консолидированная сеть АЗС группы «Приват» также повысила стоимость своего горючего на 0,5 гривны за литр. Так, А-95 на АЗС «Авиас», «Мавекс», ANP и «Укрнафта» вырос до 22,65-22,70 гривны за литр, ДТ — до 20,50-20,55 гривны за литр. Также стоимость топлива выросла в большинстве региональных АЗС. Отметим, что основной рост стоимости горючего пришлось на первые две недели декабря, когда произошел основной скачок котировок (+ $ 50-55 / т), и ослабление курса гривны к 26,3-26,5 гривны за доллар. Так, с ноября стоимость железнодорожных партий горючего значительно возросла. Бензины подорожали на 1600 грн за тонну, ДТ — на 2650 грн за тонну.