На Черниговщине почтят память Героев Крут
Памятное мероприятие к 99-й годовщине подвига Героев Крут состоится 29 января на территории Мемориального комплекса «Памяти Героев Крут» (село Памятное Борзнянского района Черниговской области). Известно, что на территории Мемориального комплекса состоится митинг-реквием. Также в рамках мероприятия запланировано возложение цветов к Мемориалу, поминальная литые и показ тематической литературно-художественной композиции. Во время действа будут вспоминать и погибших студентов, мужественно защищали Украину, противодействуя военной агрессии в Луганской и Донецкой областях. Второй год подряд одним из лейтмотивов торжеств будет памяти бойцов АТО, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Справка. 29 января 1918 под Крутами украинские защитники — уроженцы разных уголков страны, во главе с сотником Аверкием Гончаренко провели героический оборонительный бой против российско-большевистской армии Михаила Муравьева. Битва под Крутами среди других военных конфликтов отличается тем, что украинские защитники противостояли большевистскому войску, которое существенно преобладало по силам (500-700 воинов под командованием А. Гончаренко и от 4-х до 6-ти тысяч воинов под командованием М. Муравьева ). Этим профессионалам давали отпор 116 студентов — бойцов студенческого сотни, которые не имели предыдущего военного опыта.