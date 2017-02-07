На Черниговщине почтили память погибшего земляка
В начале февраля прошла вторая годовщина гибели в зоне АТО подполковника Вооруженных сил Украины, уроженца Куликовки Игоря Снежка. Поэтому, чтобы почтить память погибшего героя, во дворе Куликовской школы собралась жители поселка и гости района. Приехали родные и близкие Игоря, его сослуживцы. Игорь Снежок в свои сорок лет сделал хорошую военную карьеру, дослужился до высокой должности начальника службы военных сообщений тыла Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в звании подполковника. В трудное для государства время не раздумывая выполнил приказ командования и был командирован в зону проведения АТО, еще не зная, что это путешествие в один конец. Поехал, потому что это была его работа, потому что он был офицером украинской армии и настоящим мужчиной, потому что много лет назад присягнул на верность своему народу и поклялся защищать свою землю от врага. Как настоящий воин Игорь Сергеевич до конца остался верен присяге и выполнил свой воинский долг, к сожалению, ценой собственной жизни. Красивыми словами вспоминали погибшего героя его сослуживцы, подчеркнув, что Игорь Снежок был не только примерным воином, но и хорошим другом, хорошим семьянином и настоящим мужчиной. Присутствующие почтили минутой молчания память погибшего земляка и всех патриотов, отдавших жизнь за Украину. Школьники зажгли символические свечи памяти. Далее участники мероприятия колонной отправились к поселковому кладбищу, где похоронен Игорь Снежок. Здесь возложили цветы на могилу и еще раз почтили его память минутой молчания. Кстати, на поселковых кладбищах похоронены еще трое воинов АТО, которые ушли из жизни уже после возвращения из зоны военного конфликта. Это Юрий Лаба, Владимир Димитришин и Анатолий Дуда.