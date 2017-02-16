На Черниговщине почтили память героя
16 февраля проходит два года, как страшная весть о гибели в зоне АТО земляка Юрия Бутусова облетела Бахмачский район. Капитан, командир группы специального назначения 3-го отдельного полка спецназначения (г. Кировоград) погиб 16 февраля 2015 во время боев в районе г. Дебальцево Донецкой области. Во время сопровождения колонны украинских войск, бронегруппы попала в засаду. Грузовики с ранеными сумели вырваться из места засады. Юрий Бутусов помог покинуть горящее бронемашину двум товарищам, чем спас им жизнь, но сам погиб. Похоронили героя 28 марта 2015 в г.. Бахмач, на родине матери героя. В свои 25 лет Юрий был один из лучших командиров групп украинского спецназа, кадровым офицером. С первых дней выполнял боевые задачи в АТО. Его группа прекрасно ориентировалась на местности, была отлично слаженная, а он всегда выполнял все приказы командования. Сейчас почтить память Юрия Бутусова на площади Героев Майдана собрались родные, боевые побратимы, руководство района, представители Бахмачского районного отделения Украинского союза воинов-афганцев (воинов-интернационалистов), представители общественности, школьники, друзья и знакомые погибшего. Присутствующие почтили память Героя минутой молчания, возложили цветы к памятнику и к могиле. Указом Президента Украины от 4 июня 2015 № 311/2015 «О награждении государственными наградами Украины» за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Юрия Бутусова посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени 4 июня 2015 посмертно награжден знаком «Народный Герой Украины».