На Черниговщине почтили казацкого полковника
Недавно в селе Комань Новгород-Северского района состоялся митинг-реквием по случаю 353-й годовщины гибели казацкого полковника Ивана Богуна. Почтить память славного рыцаря казачества и талантливого полководца собрались руководители района и города, представители общественных организаций, учащаяся молодежь и жители села Комань. На этот раз в Новгород-Северский приехали лицеисты Киевского военного лицея, носящего имя знаменитого полковника. Участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку Ивана Богуна, спел народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Т.Шевченко, известный кобзарь-лирник Василий Нечепа, а священнослужитель Украинской православной церкви Киевского Патриархата отец Вячеслав Павленко отправил панихиду.