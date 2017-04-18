На Черниговщине почти 9000 памятников и достопримечательностей
Ежегодно 18 апреля во мире отмечается Международный день памятников и достопримечательностей, главной целью которого является сохранение выдающихся достижений культурного наследия. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. По количеству памятников Черниговщина входит в первую десятку областей Украины. По данным Департамента культуры и туризма, национальностей и религий облгосадминистрации, на конец 2016. в области на государственном учете находились 8788 памятников. Из них пятую часть занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения и 4% — местного. Почти две трети (64%) объектов, сосредоточенных на территории области, составляют археологические памятники, 35% — исторические и 1% — монументального искусства. Более половины памятников входят в состав комплексов (ансамблей) и заповедников. Среди них — национальный архитектурно-исторический заповедник «Чернигов древний», национальные историко-культурные заповедники «Качановка» и «Гетманская столица». На начало прошлого года 420 памятников потребовалось проведение ремонтно-реставрационных работ. В основном это памятники воинам-землякам и братские могилы погибших во время Великой Отечественной войны. За год ремонтные работы были завершены на 250 объектах. На 174 памятниках их завершения перенесено на следующий год. На все виды ремонтно-реставрационных работ и другие мероприятия по охране культурного наследия в 2016. ассигновано и освоено 3 млн.грн. Большинство средств (86%) выделено из местного бюджета, остальные — из других источников.