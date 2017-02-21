На Черниговщине пересчитают больных диабетом
С февраля нынешнего года Министерство здравоохранения Украины начинает ряд проектов, направленных на повышение доступности людей, которые живут с сахарным диабетом, к качественным инсулиновых препаратов. Одним из проектов, в частности, предусмотрено распространить на всю территорию государства опыт Черниговской и Полтавской областей, где в течение десяти лет инсулины, минуя тендерные процедуры, поступали непосредственно к аптек и отпускались пациентам по рецептам. Кроме того, внедряется и так называемый электронный Реестр больных инсулинозависимым диабетом. Предполагается, что Реестр позволит не только поставить на учет всех диабетиков, но и контролировать программу реимбурсации (возмещения) стоимости препаратов аптечным учреждениям. Впрочем, по словам главного внештатного эндокринолога Управления здравоохранения Черниговской ОГА Любви Червяков, Реестр в том виде, который предлагается МЗ, не информативен, ведь не содержит данных об анализе состояния больного, динамику развития болезни и реакцию пациента на применение тех или других инсулиновых препаратов, в том числе и об имеющихся осложнения при лечении.