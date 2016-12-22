На Черниговщине пенсию за декабрь отдадут еще до Нового года
Правительство на своем заседании принял постановление «Некоторые вопросы выплаты пенсий». Минсоцполитики разработало проект акта с целью обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе 2017 года.
В частности, согласно принятому решению финансирование и выплату пенсий получателям через их текущие счета в банках (с датами выплаты по 15 января 2017 включительно) и через национального оператора почтовой связи (с датами выплаты по 10 января 2017 включительно) будет проведено в декабре 2016 года в пределах средств, предусмотренных бюджетом Пенсионного фонда Украины, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 10 марта 2016 № 190. Реализация акта не потребует дополнительных средств из Государственного бюджета Украины.