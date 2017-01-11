На Черниговщине пенсионеров поддерживают горячими обедами
Шестую зиму подряд в Понорнице Крупского района при отделении дневного пребывания районного территориального центра по обслуживанию пожилых людей работает единственный в области пункт горячего питания. Ежедневно 35 одиноких местных жителей-пенсионеров сходятся сюда не только вкусно пообедать, но и вместе обсудить свежие новости, почитать, попеть и просто пообщаться. — Питаются прежде всего одинокие дедушки и бабушки, которые не имеют детей, инвалиды, попавших в сложные жизненные обстоятельства, — рассказывает заведующий отделением Елена Бибик. — Питание происходит ежедневно, кроме выходных, круглый год. Мы список на горячие обеды составляем раз в месяц. Бывает, корректируем эти списки, потому что иногда кто-то добавляется, или, наоборот, выбывает. И если раньше ориентировочное количество людей было 25 человек, то теперь за один раз кормим 35. Не забывают социальные работники и о старых, которые по состоянию здоровья не могут присоединиться ко всем. 13 таких жителей Понорнице раз в день кормят дома сотрудники центра или волонтеры. — Для людей это очень важно, — продолжает Елена Бибик. — Большинство из них очень старенькие. Они просто не в состоянии сами себе приготовить поесть. А у нас меню разнообразное. Кроме ежедневных горячих супов и борщей, наши повара готовят много витаминных салатов, мясные блюда, даем стареньким фрукты, выпечку. Кроме питательной пищи, посетители отделения получают еще и моральное удовлетворение. После обеда они обычно продолжают общение, обсуждают свежие новости, встречаются с интересными людьми, поют в организованном ими же вокальном ансамбле «Орхидея», занимаются народным творчеством. — Мы считаем, что наши подопечные — люди не преклонного возраста, а почтенного возраста, — характеризует своих посетителей заведующий. — Они постоянно это доказывают своими поступками. Бывая у нас, они на глазах оживают, получая и друг от друга, и от наших работников массу положительной энергии. Ни один человек, к нам обратилась, не был обделен вниманием и уважением. Мы стараемся. И удовольствие людей для нас самая благодарность.