На Черниговщине пациенты будут записываться к врачу через интернет
То, что совсем недавно в прилуцких реалиях казалось фантастикой, вскоре может стать реальностью. Жители города скоро получат возможность записываться на прием к врачу или вызвать его домой через интернет. В конце декабря Прилуки подали на участие в проекте «Умные города», который реализуется Программой развития ООН «Местное развитие, ориентированное на громаду», очень актуальный проект — «Реформирование медицинской отрасли г. Прилуки путем внедрения электронного здравоохранения». Причем не просто подали, но и стали одним из десяти населенных пунктов Украины, что одержали победу. Проект предусматривает, что локальной сетью будут объединены поликлинику ЦГБ, а также все амбулатории семейной медицины. Это позволит создать электронный реестр пациентов, ведь на каждого обращаться за помощью к медикам, заводиться электронная карточка. Доступ к ней будет ограничен: кроме больного, просматривать ее сможет лечащий врач. Министерство здравоохранения планирует в течение 3-5 лет создать полный электронный реестр всех жителей Украины. Кроме того, горожане смогут записаться на прием к врачу, которому доверяют, в удобное для себя время. Иначе говоря, работать электронная регистратура. Однако люди почтенного возраста смогут записаться на прием как обычно, позвонив в регистратуру поликлинического отделения. Еще разработчики обещают предусмотреть в личном кабинете пациента возможность заносить предписания врача, когда и как принимать те или иные препараты, информацию об их наличии в аптеках города и среднюю стоимость. Но это в будущем. Сейчас же необходимо начать реформирование. Общая стоимость проекта составляет 682 000 гривен. Однако ПРООН не будет оплачивать закупку компьютерной техники. А для реализации проекта «Реформирование медицинской отрасли г.. Прилуки путем внедрения электронного здравоохранения» необходимо приобрести 37 нетбуков. Поэтому нужно софинансирования из городского бюджета — 237 000. Именно для того, чтобы узнать, дадут ли избранники общины согласие на то, чтобы выделить эту сумму из местной казны, и собирались 3 февраля депутатские комиссии. Идея воплощения медицинского проекта понравилась всем. Поэтому депутаты, которых, кстати, присутствовала лишь треть от общего состава горсовета, свое прежнее «да» сказали. Но узаконить его они смогут только на сессии.