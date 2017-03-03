На Черниговщине отца-убийцу посадили на 13 лет
На Черниговщине суд приговорил к 13 годам лишения свободы отца за убийство своего малолетнего ребенка и покушение на убийство сожительницы. Коллегия судей апелляционного суда области отменила приговор Черниговского районного суда, которым в апреле 2016 жителя Менского района признан виновным в законченном покушении на умышленное убийство своей сожительницы и убийстве собственной малолетнего ребенка, — пишет УНН. Так, в ноября 2015 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения с целью убийства сожительницы облил ее бензином и поджег. Однако не довел преступный умысел до конца, так как потерпевшая погасила огонь. В результате таких действий женщина получила легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья. Через вызванный пожар малолетний сын обвиняемого 2013 года, получил тяжелые телесные повреждения, от которых в больнице скончался. Суд первой инстанции приговорил злоумышленника по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы. Апелляционный суд, переквалифицировав действия обвиняемого на убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью, приговорил его к 13 годам лишения свободы.