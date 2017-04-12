На Черниговщине открыли новый детский сад
12.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно в Заудайци Ичнянского района состоялось праздничное событие — торжественное открытие дошкольного учебного заведения «Зернышко». После реконструкции помещения местной общеобразовательной школы порог нового сада впервые переступили 16 малышей. Помещение освятил благочинный района, а ученический коллектив Заудайськои общеобразовательной школы, артисты капеллы бандуристов им. Остапа Вересая областного филармонического центра и виновники торжества представили землякам и гостям села праздничные художественные номера.