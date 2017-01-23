На Черниговщине открыли музей в память о герое АТО
В одном из кабинетов Дримайливськой школы, в Куликовском районе, в честь погибшего на востоке земляка Сергея Парубца недавно создали музейную комнату. Об этом сообщили в Куликовской РГА. 18 января прошли вторую годовщину со дня гибели Сергея, поэтому мероприятие символично было приурочено именно к этой дате. На открытие комнаты собралось много людей, которые знали и любили Сергея, а потому пришли отдать герою последний долг. В течение часа памяти, именно так директор школы назвала это мероприятие, ученики рассказывали биографию Сергея, зачитывали тематические стихи и исполняли патриотические песни. Под мерцание горящих в комнате свечей, присутствующие посмотрели видеоряд, смонтированный из фотографий, на которых Сергей еще жив и сияет улыбкой. Увидев такое знакомое и родное лицо, немало присутствующих обронили болезненную слезу. И труднее всего было матери, чей боль со временем, видимо, так и не погаснет … Много теплых искренних слов было сказано как в адрес Сергея, так и его близких.