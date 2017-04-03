На Черниговщине открыли мемориальный музей-усадьбу
В селе Пашковка Нежинского района Черниговской области 31 марта торжественно открыт Мемориальный музей-усадьбу академика И.А. Зязюна. Мемориальным музеем ученого стала небольшая уютная родительский дом, место его рождения и вечного покоя. Открытие музея состоялось в рамках I Международной научно-практической конференции «Научное наследие академика Ивана Зязюна в измерениях современности и будущего», которая 30-31 марта 2017 продолжалась на базе Национального педагогического университета имени Драгоманова. Мероприятие собрало гостей из Черниговской, Киевской, Полтавской и Харьковской областей. К мероприятия также присоединились члены делегации Комитета педагогических наук Польской академии наук. Участники возложили цветы к могиле выдающегося украинского педагога и отправились пешим ходом к его родительского дома на открытие музея-усадьбы. На торжественном митинге друзья и коллеги Ивана Зязюна вспомнили академика искренними словами уважения и благодарности, ведь для многих из присутствующих он был учителем и наставником. В двух комнатах музея посетители могут ознакомиться с оригинальными документами, просмотра фотографий его личного архива, почувствовать атмосферу рабочего кабинета. У музея-усадьбы посетители смогут пройтись по саду, деревья в котором собственноручно посадил выдающийся ученый-педагог. Справка: Зязюн родился в 1938 году в селе Пашковка Нежинского района Черниговской области. Он был первым Министром образования и науки независимой Украины, директором Института педагогического образования и образования взрослых Национальной академии педагогических наук Украины, доктором философских наук, ректором Полтавского педагогического института имени В. Г. Короленко. Автор более 350 научных работ, среди которых учебники, учебные и учебно-методические пособия, монографии по проблемам педагогического мастерства, непрерывного профессионального образования, этики и эстетики, теории украинской и зарубежной культуры. В 1998 году Американский биографический институт избрал Ивана Зязюна «Человеком года».