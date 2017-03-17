На Черниговщине открыли мемориальную доску
Год назад, 15 марта 2016 года, в зоне проведения антитеррористической операции вблизи города Волноваха, что в Донецкой области, оборвалась жизнь Богдана Назаренко, нашего земляка, уроженца Сосницы. К первой годовщине смерти бойца Вооруженных сил Украины уроженца Сосницы Богдана Назаренко состоялся памятное мероприятие и открытие мемориальной доски погибшему. Час памяти проходила у здания Сосницкого гимназии им.О.П.ДОВЖЕНКО, на фасаде которой была установлена мемориальная доска Богдану Назаренко. Почтить память героя во дворе учебного заведения собрались родные и близкие покойного, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, районного военного комиссариата, члены районных общественных организаций, учащиеся и учителя Сосницкого гимназии им. А. П. Довженко, студенты и преподаватели Сосницкого сельскохозяйственного техникума бухгалтерского учета, неравнодушные жители поселка. Участники мероприятия возложили цветы к открытой мемориальной доски Богдану Назаренко, а также почтили минутой молчания память погибшего земляка и всех патриотов, отдавших жизнь за Украину.