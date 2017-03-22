На Черниговщине осужден злоумышленник за незаконную порубку деревьев
Менская местная прокуратура поддержала государственное обвинение в уголовном производстве по факту незаконной порубки деревьев, что нанесло существенный вред интересам государства (ст. 246 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. В судебном заседании прокурор предоставил неопровержимые доказательства, что в июле 2016 злоумышленник, находясь на территории лесополосы Государственного территориально-отраслевого объединения Юго-Западной железной дороги, умышленно, в нарушение установленного порядка охраны, рационального использования и воспроизводства леса, без лесорубочного билета совершил незаконную порубку 78 деревьев, в том числе особо ценных пород. Через такие противоправные действия интересам государственного лесного хозяйства причинен ущерб на сумму почти 53 тыс. Грн. Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. В пользу государства удовлетворен гражданский иск прокурора о возмещении 53 тыс. Грн причиненных убытков.