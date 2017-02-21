На Черниговщине осужден торговец боеприпасами
Прилуцкий горрайонный суд вынес приговор местному жителю, который занимался продажей боеприпасов, завезенных из района проведения антитеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-группе Управления СБ Украины в Черниговской области. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в марте прошлого года во время очередного сбыта более 300 патронов калибра 5,45 мм к автомату АК-74. Предварительно сотрудниками УСБУ был задокументирован факт продажи 4 гранат в подствольного гранатомета и более 200 боевых патронов различного калибра. В доме преступника правоохранители изъяли обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5 с запалом, две упаковки патронов к автомату Калашникова и холодное оружие. Нарушитель уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий. По решению суда злоумышленник признан виновным по ст. 263 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы.