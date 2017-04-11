На Черниговщине осудили пророссийского пропагандиста
Прилуцкий горрайонный суд Черниговской области вынес приговор местному жителю, который распространял через российские соцсети материалы сепаратистского содержания. Установлено, что мужчина преподавал на персональной странице пропагандистскую информацию, в которой содержались призывы к изменению государственной границы Украины и популяризировались террористические бандформирования «ДНР / ЛНР». По месту жительства злоумышленника сотрудниками спецслужбы были изъяты компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности. Приговором суда пророссийского пропагандиста признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с установлением испытательного срока — три года.