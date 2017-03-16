На Черниговщине осудили педофила
В прошлом году Черниговщину всколыхнула новость о жестоком изнасиловании 11-летней девушки. Насильника, который родом из Бобровицкого района, поймали и на днях ему вынесли приговор — 13 лет лишения свободы. Пресс-служба прокуратуры Черниговской области сообщает, что обвиняемый своей вины не признал, но прокурор предоставил коллегии судей неопровержимые доказательства того, что в августе прошлого года злоумышленник, находясь на полевой дороге возле с. Осокоровка, для удовлетворения своей страсти применил физическое насилие и изнасиловал малолетнюю девушку. Принимая решение, суд согласился с принципиальной позицией прокурора о назначении строгой меры наказания за совершение преступления, имеет повышенную степень общественной опасности и влияние на психическое развитие потерпевшей. Также в пользу потерпевшей взыскано 50 тыс. грн морального ущерба.