На Черниговщине остановили автомобиль с «чужими» номерными знаками
26.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
На днях в ходе отработки города Прилуки инспекторы полиции остановили автомобиль «Toyota Carina» под управлением 46-летнего водителя, местного жителя. Об этом сообщили в отделе управления превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области. Во время проверки по базам данных работники полиции установили, что на государственных номерных знаках, закрепленных на легковушке, зарегистрирован автомобиль марки «Mazda 6». Сейчас автомобиль доставлен в Прилуцкий отдел полиции. Продолжается проверка.