На Черниговщине объявили штормовое предупреждение
Согласно информационному сообщению Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА 11 апреля 2017 по городу Чернигову и области ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м / с. Еще раз напоминаем: — при порывов ветра не следует находиться под линиями электропередач; — если вы увидели оборванный провод, не следует подходить к нему на расстояние ближе 8 метров, и не допускать к нему других лиц до приезда работников Общества; — не следует касаться оборванного электрического провода и пытаться его убрать; — не пытайтесь самостоятельно устранить повреждения в электросетях, при этом не стоит забывать, что электрические провода часто проходят рядом с проводами телекоммуникационных сетей; — в случае выявления повреждения в электрических сетях немедленно сообщите в колл-центр Общества по телефону 0-800-210-310 или дежурному диспетчеру электросетей соответствующего района.