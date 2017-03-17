На Черниговщине обсудили децентрализационную медицину
В Киптивський ОТГ прошло совещание по медицинской реформы первичного уровня и подведение итогов семинара, 6-7 марта состоялся в Харькове. Руководитель Исполнительной дирекции Черниговского регионального отделения ВАСПС, депутат областного совета Ирина Грозенко в своем выступлении отметила об особенностях медицинской реформы в Украине, о практическом опыте, полученная организацией, и о возможности теперь помогать объединенным общинам в развитии первичного звена медицины. В свою очередь председатель Киптивськои объединенной территориальной общины Владимир Кучма рассказал о реалиях предоставления медицинских услуг в обществе, о первых шагах на пути предоставления качественных медицинских услуг и создание качественных условий работы для медицинских работников, в том числе обустройство жилья для семейного врача. Евгений Коваленко, эксперт по подготовке проектов местного и регионального развития, рассказал о своем участии в семинаре 6-7 марта этого года в Харькове и ознакомил с состоянием реализации реформы первичного звена медицины и мерами, запланированными Министерством здравоохранения Украины на 2017, а также об инструментах, разработанные Харьковской экспертной группой, с помощью которых можно определить оптимальную форму организации сети первичной медицинской помощи. Благодаря участию в семинаре Инны Кондратьевой, главного врача Козелецкого Центра оказания первичной медико-санитарной помощи, присутствующим удалось получить ответы на различные вопросы взаимодействия с медицинскими учреждениями территориальной общины. В завершение семинара в ходе обсуждения старосты и фельдшеры медицинских учреждений территориальной общины поддержали курс на реформирование первичного звена медицины, создание в Киптивський объединенной территориальной общине 2-х амбулаторий (с. Копти и с. Прогресс) с семейными врачами и сохранением работы действующих фельдшерских пунктов. Важно отметить тот факт, что Киптивська объединенная территориальная община уже начала обустройства своих центральных медицинских учреждений для организации в них амбулаторий. Воочию это увидели уже после завершения семинара.