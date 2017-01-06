На Черниговщине обокрали газонаполнительный пункт
06.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Носовский отдел полиции 4 января обратилась жительница г. Носовка, мастер газонаполнительного пункта ООО «Харкиврегионгаз» Прилуцкого участки Носовского АГЗП. Она сообщила о том, что в ночь на 4 января неустановленное лицо путем отжима входной двери помещения АГЗП в г.. Носовка похитила со стола деньги в сумме 8075 грн. Об этом сообщил собственный источник. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.