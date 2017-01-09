На Черниговщине обобрали магазин на 15 000
09.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Сосницкий отдел полиции обратилась председатель Спасского потребительского общества. Она сообщила, что неустановленные лица путем срыва навесного замка на дверях подсобного помещения котельной проникли в торговый зал магазина «Мини-маркет» в с. Зметнев. Оттуда похитили: сладости (конфеты, торты) 9 упаковок, 2 упаковки напитка «Кока-кола», электротовары (утюг, удлинитель, чайник, фонарик, плойку), кофе, алкогольные напитки (шампанское, коньяк, вино, пиво), продукты питания (колбасу, консервы, молоко) на общую сумму 15 000 грн, а также украли деньги в сумме 550 грн. При осмотре места происшествия изъяты следы обуви. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и кинолог со служебно-розыскной собакой.