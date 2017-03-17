На Черниговщине обезвредили боеприпасы времен войны
На Черниговщине выявлены и обезврежены боеприпасы времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Группой пиротехнических работ управления ДСНС Украины в Черниговской области в 8 часов. 16 марта было уничтожено два артиллерийских снаряда калибра 76 мм, 1 артиллерийский снаряд калибра 152 мм и ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны, которые были обнаружены 15 марта в с. Ивковцы Прилуцкого района. В с. Редьковка Черниговского района в 17 час. 30 мин. 16 марта на открытой территории было обнаружено 1 артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Второй мировой войны. Место находки охраняется. Подана заявка на обезвреживание в управление ДСНС Украины в Черниговской области.