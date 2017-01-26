На Черниговщине нелюди расстреляли семью лосей
Неизвестные ради забавы расстреляли целую семью лосей на Черниговщине. Браконьеры убили вожака стаи и беременную самку, еще четверо молодых раненых лосей разбежались по лесу. УАЗик лесной охраны не смог догнать квадроцикл с вооруженными охотниками. Объяснить их действия ничем, кроме жестокости, специалисты не могут. «Есть такая методика, предположение, что когда убивают самца и корову, то молодняк держится где-то здесь, и его легче добить. Но это не охота — это просто уничтожение этой группы животных », — говорит зоолог Александр Вобленко. Олег Огиенко, который делал вскрытие убитой самки, признается, что, когда увидел в ее лоне два сформированы эмбрионы, не смог сдержать слез. «Это нелюди могли так поступать. Они были изрешечены полностью — от шеи до хвоста, по десять пулевых ранений в каждом », — рассказал он. На месте происшествия нашли несколько десятков специфических гильз. Калибр похож на тот, что используется для полуавтоматического ружья Ремингтон. «Такие калибры обычно регистрируются. Это очень дорогое оружие, она проходит регистрацию », — говорит председатель УООР Нежинского района Алексей Могилев. В полиции подтверждают, что собранные гильзы — это хорошая зацепка, но официальных выводов баллистической экспертизы придется ждать несколько месяцев. «У нас есть шанс раскрыть это преступление. После проведения всех экспертиз будет установлено точно, из какого оружия стреляли и кто владелец », — заверил представитель правоохранительных органов Черниговщины Сергей Брыль. Если полицейские смогут найти браконьеров, тем угрожать три года заключения и 60 000 гривен штрафа.