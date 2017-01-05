На Черниговщине назначили главного полицейского
05.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Начальником Главного управления Национальной полиции в области назначен 48-летнего полковника Эдуарда Алехина. До этого с 7 ноября 2015 он временно исполнял обязанности руководителя ведомства. Статус изменился благодаря тому, что полицейский успешно прошел переаттестацию. Известно, что Эдуард Алехин начинал свою карьеру правоохранителя оперуполномоченным уголовного ошукать Черниговского городского управления внутренних дел. Руководящие должности в органах МВД занимал с 34 лет. Имеет два высших образования.