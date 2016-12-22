На Черниговщине нашли труп без вести пропавшего мужчины
В Прилуцкий отдел полиции 20 декабря поступило сообщение 24-летнего жителя города Прилуки об обнаружении трупа возле дома по месту жительства.
Выездом следственно-оперативной группы на указанной местности обнаружен труп 39-летнего жителя города Прилуки, который С 10 декабря является вести пропавшим. Обувь на теле отсутствует, оно было рядом, вблизи находилась и пустая пластиковая бутылка и сумка. Обстановка на месте происшествия не нарушена, тело присыпанный снегом естественным путем. Поверхностным осмотром тела следов насильственной смерти не зафиксировано. Труп направлен в морг. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.