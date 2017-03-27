На Черниговщине нашли боеприпасы времен Второй мировой
В Управление ДСНС Украины в Черниговской области 25 марта в 16:20 поступило сообщение о том, что возле с. Н. Белоус Черниговского района во время проведения земляных работ местный житель обнаружил предмет, по признакам похожий на боеприпас. Место находки взяли под охрану сотрудники Национальной полиции. Специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения областного В ДСНС идентифицировали опасную находку, как артиллерийский снаряды калибром 76 мм времен прошлых войн. Взрывоопасный предмет спецавтомобилем вывезен в определенное место за пределами населенного пункта и 26 марта в 11: 05 уничтожен путем подрыва. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. 26 марта в 17:30 в оперативно-координационный центр УДСНС Украины в Черниговской области поступило сообщение о том, что на открытой территории возле с. Ковпыта Черниговского района был найден артиллерийский снаряд калибром 125 мм времен Второй Мировой войны, который был уничтожен специалистами группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения областного В ДСНС 27 марта в 10:30. В связи с этим, спасатели ДСНС Украины предостерегают граждан быть осторожными при обнаружении взрывоопасных или похожих на них предметов. Ни в коем случае нельзя их трогать руками, переносить, пытаться разобрать. В случае обнаружения таких предметов, необходимо сообщить Службу спасения по телефону «101» и правоохранителей по номеру «102».