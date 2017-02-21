На Черниговщине начинают создавать новые объединенные общины
На сессии черниговского областного совета 23 февраля могут начать процесс создания еще четырех объединенных территориальных громад Куликовской с центром в пгт Куликовка, включающий все населенные пункты района, кроме села Смолянка, которое хочет присоединиться к Олишивке; Плисковского (центр с. Плиски), что в Борзнянском районе и Ново-Басанская (центр с. Новая Басань), что в Бобровицком районе, которые будут объединять по 4 сельские советы; Калиновской объединенной общины с центром в с. Коломийцевка, созданной по остаточному принципу от остальных Носовского района, в котором уже есть территориальные общины. По словам областных депутатов, на Черниговщине есть еще три общины, которые хотят объединиться, но не имеют возможности из-за того, что все желающие объединяться находятся в разных районах. Поэтому ЦИК возражения к объединению и требует урегулирования этого вопроса Верховной Радой Украины. Получили «палки в колеса» объединения Олишивка, что хочет присоединить Смолянка с Куликовского и ХОЛМИНСКИЙ община с Корюковского района, которая хочет присоединить один населенный пункт с Семеновского района. Отдельно пгт Седнев хочет создать свою общину, предварительно присоединив села с Менского района.