На Черниговщине начался сезон охоты на «цветочных» браконьеров
Государственная экологическая инспекция в Черниговской области информирует, что по поручению Врио Председателя Государственной экологической инспекции Украины от 24 февраля 2017 № 18 в весенне-летний период на территории Черниговской области проводится усиление мер государственного надзора (контроля) по сохранению раннецветущих объектов растительного мира. Оперативную работу сосредоточено в местах сбора, транспортировки и сбыта растений, путях перевозки и в пунктах пропуска через государственную границу. Напоминаем, что за нарушение порядка приобретения или сбыта об «объектов растительного мира занесенных в Красную книгу Украины, или таких, которые охраняются в соответствии с международными договорами Украины, предусмотрена ответственность по статье 88-1 КУоАП в виде штрафа на сумму от ста (1700 грн. ) до двухсот пятнадцати (3655 грн.) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией об «объектов растительного мира или без таковой. Кроме того, за один экземпляр незаконной добытой растения занесенной в Красную книгу Украины предусмотрена соответствующая компенсация за ее уничтожение, например черемша (лук медвежий) — 62 грн. шафран (крокусы), подснежники от 49 до 62 грн. в зависимости от вида, сон трава — от 37 до 62 грн. в зависимости от вида. Обращаемся к гражданам с просьбой отказаться от сбора растений занесенных в Красную книгу Украины. Не стимулирует недобросовестных граждан, которые противоправно реализуют краснокнижные первоцветы. Этим вы сохраните природное достояние страны для будущих поколений. Если вы стали свидетелем незаконного сбора, продажи или транспортировки весенних цветов, пожалуйста, сообщите об этом Госэкоинспекцию в Черниговской области по телефону (04622) 65-13-62.