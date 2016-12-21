На Черниговщине начальника отдела образования поймали на взятке
В рамках расследования уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами отдела образования одной из райгосадминистрации, полицейские задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды его руководителем. Об этом сообщили в департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины. Менской местной прокуратурой было открыто уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами отдела образования одной из районных государственных администраций региона. Во время проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Черниговской области ДЗЭ Национальной полиции Украины и следователи областной полиции установили факт совершения должностными лицами коррупционного правонарушения. В частности, начальник отдела образования РГА за заключение договоров требовал от предпринимателя 5500 гривен неправомерной выгоды. По условиям соглашений, в образовательных учреждений района будет осуществлена поставка компьютерного и мультимедийного оборудования на 163 000 гривен. Кроме того, сумма взятки — вознаграждение за завышение стоимости компьютерного оборудования и конвертирования средств через банковский счет предпринимателя. Деньги должностному передали через его сына. Во время санкционированного обыска служебного кабинета чиновника оперативники УЗЭ, следователи следственного управления полиции в Черниговской области и Менской местной прокуратуры изъяли 5500 гривен. В настоящее время решается вопрос о дополнительной квалификации уголовного преступления по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.