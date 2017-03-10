На Черниговщине на кладбище нашли труп
10.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Новой Басани Бобровицкого района на местном кладбище есть дорожка, по которой ходят люди, чтобы сократить путь. И одного мартовского вечера крестьяне увидели на дорожке тело, прикрытое венками. Это был 61-летний местный житель. Известно, что человек после смерти матери жил сам, потому собственной семьи не имел. В селе говорят, что он выпивал, но агрессивным не был. Бедняга нигде не работал, подрабатывал по людям. Похоронила покойника тетя. Зато полиция выясняет, что с ним произошло. Ведь смерть наступила из-за травмы головы. К тому же, неизвестно, сколько труп пролежал на кладбище, потому что зимой по той дороге почти никто не ходил.