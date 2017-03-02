На Черниговщине мужчина убил женщину поленом
В Прилуцкий отдел полиции 1 марта поступило сообщение, что в с. Новая Гребля умерла 54-летняя женщина. Об этом сообщил собственный источник. СОГ выехала на место происшествия и обнаружила у умершего телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков на лице и теле. Вскрытие трупа установлено, что причиной смерти является субдуральный кровоизлияние. При осмотре места происшествия изъяты смывы вещества бурого цвета и одежду умершего. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции в содеянном разоблачены 34-летнего крестьянина, который 28 февраля в 20.00 по месту жительства во время ссоры на бытовой почве нанес удары в область головы руками и несколько раз деревянным поленом, чем причинил телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков лица, убойной раны затылочной области головы, множественных кровоподтеков верхних и нижних конечностей, синяков спины, субдуральной гематомы, субдуральных кровоизлияний, повлекших смерть потерпевшей. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.