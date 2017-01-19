На Черниговщине мужчина с кафе вынес телевизор
19.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Нежинский отдел полиции 18 января с заявлением обратилась 20-летняя жительница города Нежина и сообщила о том, что неустановленное лицо, находясь в ресторане «Рыбацкий хутор», расположенном в селе Хвылевка, Нежинского района открыто завладело телевизором. Об этом сообщил собственный источник. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Нежинского отдела полиции было установлено, что данное уголовное правонарушение совершил 32-летний житель Чернигова, безработный, ранее судимый, который находился в розыске за Черниговским отделом полиции. Злоумышленник в содеянном сознался и дал правдивые показания. Похищенное изъято и возвращено владельцу. Вор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.