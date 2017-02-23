На Черниговщине мужчина развращал несовершеннолетнего
23.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговский районный суд огласил приговор 32-летнему жителю области — три года тюрьмы за развратные действия в отношении малолетнего. Прокуратура просила восемь. Об этом сообщает еженедельник «Вестник Ч». Как известно, все произошло в селе рябчика Черниговского района еще в октябре прошлого года. К одной из семей в гости на свежину пришел 32-летний мужчина (работал охранником на местном сельхозпредприятии). Его пустили погреться на печь, где спал 6-летний мальчик. Мужчина начал лезть к ребенку. Когда мальчик закричал, обидчик скрылся. Затем его поймали и посадили в СИЗО.