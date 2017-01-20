На Черниговщине мужчина отравился угарным газом
20.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Новгород-Северский отдел полиции 19 января обратилась 31-летняя жительница села Бирино Новгород-Северского района, фельдшер, которая сообщила о том, что по месту проживанием обнаружила труп 51-летнего жителя села Бирино. Об этом сообщил собственный источник. В ходе проведения осмотра места происшествия следственно-оперативной группой в собственном доме на обгоревшей диване обнаружено тело погибшего без видимых телесных повреждений. Неподалеку были окурки сигарет. Труп доставлен в морг Новгород-Северской центральной районной больницы для проведения вскрытия. Предполагаемая причина смерти — отравление угарным газом. По данному факту правоохранителями открытое уголовное производство. Проводится проверка.