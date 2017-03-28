На Черниговщине мужчина хотел накормить домашних животных человеческой головой
В Корюковском районе в местную полицию поступил тревожный звонок из Холма. Сообщили, что в кустах нашли тело мертвой женщины, которое узнать невозможно. Следственно-оперативная группа возглавили начальник Корюковского отделения полиции Андрей Кукуюк, прокурор Вадим Карась, заместитель руководителя Менского райотдела полиции Александр Артеменко. Вместе с ними отправился медэксперт. На окраине холма неподалеку бывшего кирпичного завода в кустистые местности увидели тело. По оценке медэксперта, человек умер или погиб не два и не три недели назад, а гораздо раньше. По предположениям, тело привлекли сюда собаки или кто-то перевез. Розыскные действия осложняло то, что труп был без головы, не хватало и части внутренних органов. Впоследствии появилась версия, что над трупом могли надругаться бродячие собаки. Уже первые часы поиска, опрос по ближним ХОЛМИНСКИЙ улицах дали некоторые результаты. Нашли голову. Как выяснилось, ее привлек к дому собака. А через некоторое время обнаружили и легкие. Они не просто валялись, а были скрыты в пакете. Как установили, один из хозяев планировал их сварить и отдать на корм … свиньи или иной домашний скотине. По результатам опроса узнали, что больше месяца назад в поселке исчезла только один человек — 60-летняя женщина, которая очень злоупотребляла водкой. Когда женщина исчезла, то почти никто ее не искал: две дочери умершей проживающих в Семеновском районе, а сын — в Холмах.