На Черниговщине можно сделать «анализ Анджелины Джоли»
На сегодня в Украине есть возможность исследовать гены-мутанты, которые могут привести к онкологическим заболеваниям. В частности современные технологии, благодаря которым известная американская актриса Анджелина Джоли обнаружила у себя склонность к страшного заболевания, теперь доступны и жительницам нашего региона. Генотипирование на склонность к заболеваемости раком яичников и молочной железы сейчас осуществляют и в Черниговском областном онкологическом диспансере. Овладевают генотипирования черниговские онкологи в сотрудничестве с врачами-генетиками Государственного учреждения «Референс-центр по молекулярной диагностики МЗ Украины». Проблема такого вида обследования — крайне актуальна: ведь среди 200 женщин, больных раком и прошедших генотипирование, 20% имеют гены-мутанты. Такая диагностика позволяет нам подобрать тактику наблюдения за такой больной, назначить план исследования, а при большом проценте — возможно, и лечение, — акцентировал внимание главный врач Черниговского областного онкологического диспансера, врач-онкогинеколог Валерий Зуб. Сейчас ведутся переговоры о генотипирования с родственниками женщин, больных раком. Ведь риск родить ребенка с геном-мутантом существенный у тех пар, где хотя бы один из родителей имеет такую проблему. Пока не все так безнадежно, на сегодня таргетные препараты, то есть те, которые действуют на молекулярном уровне и позволяют блокировать действие гена-мутанта, — объясняет Зоя Россоха, врач-генетик, директор Государственного учреждения «Референс-центр по молекулярной диагностики МЗ Украины» . Также опрацювуеться вопрос о расширении спектра исследований в онкодиспансере, в планах — освоение методик, позволяющих выявить мутации, приводящие к раку легких, желудка и др. Чтобы выявить гены-мутанты, достаточно сдать кровь на анализ. Как уверяют врачи, мутация генов появляется с самого рождения и, к сожалению, сохраняется на всю жизнь. Государственной программы, которая бы осуществляла финансирование такого исследования, нет, поэтому анализ — стоимостный. Однако врачи уверяют, что цена — демократическая. Впрочем средства — это не единственная проблема, уверяет врач, самое сложное — это сказать человеку, что в ее организме определенные изменения, которые смогут вызвать рак. Особенно трудно делать это, когда речь идет о здоровье ребенка. За рубежом с такими людьми работают психологи, тогда как нашей стране над этим вопросом предстоит еще много работать.