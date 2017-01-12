На Черниговщине можно попробовать медовое шампанское
12.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
56-летний пасечник из села Хотуничи Сновского района Владимир Безручко имеет собственный рецепт изготовления игристого напитка. И им он охотно делится со всеми. Нужны только обрезки вощины с остатками меда, вода, немного дрожжей — и все. Главное, сохранить пропорции и дать настояться напитку в течение дох месяцев. Примечательно, что медовар не добавляет ни спирта, ни водки. Кто пробовал напиток, утверждает, что он очень похож на привычное новогоднее шампанское, только без пузырьков. К тому же, медовое шампанское крепче, чем магазинное. Кстати, семья пасечника впервые продегустировали новый новогодний напиток пять лет назад.