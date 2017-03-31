На Черниговщине может исчезнуть единственный в области музей ткачества
В Вознесенскую церковь, в Козельце, вернули молитву, то есть передали в долгосрочное пользование Черниговской епархии УПЦ КП. И все вроде бы хорошо. Вот только куда деваться единственному в области музею истории ткачества, работавший в здании храма с 1988 года? Все это время музейщики поддерживали помещение в надлежащем состоянии, оно отапливалось. Сюда приезжали и приходили ценители культуры и истории со всей Украины. А в музейных фондах хранятся две тысячи экспонатов. Действующее законодательство требует предоставить музею другое помещение, вот только Козелецька райадминистрация пришла к выводу, что в районе нет другого помещения, которое можно было бы выделить под музей. Поэтому повод беспокоиться, что уникальный музей ткачества может просто исчезнуть, все-таки есть.