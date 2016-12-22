На Черниговщине мошенники сняли с карточки мужчины немалые деньги
22.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции 20 декабря поступило заявление 59-летнего жителя села Карховка Черниговского района, который сообщил о том, что около 23:00 19 декабря ко него позвонила неустановленное лицо и, представившись работником службы безопасности «Ощадбанка», узнала реквизиты карточного счета потерпевшего.
В дальнейшем с указанной банковской карты были похищены денежные средства в сумме 10 817 гривен. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.185 УК Украины.