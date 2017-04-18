На Черниговщине молодожены чаще всего женятся в августе
В 2016 году на свадебный рушник стали 5115 пар молодоженов. Традиционно, в високосном году сокращается количество желающих оформить свои отношения, поэтому в прошлом году количество зарегистрированных браков сократилось на 29% против предыдущего года и составила 4,9 браки в расчете на тысячу имеющегося населения. Почти три четверти браков приходится на городские поселения. Чаще всего регистрировали браки в областном центре и в городе Новгород-Северский (по 6,2 браков в расчете на 1000 населения). Наименее активными были молодые Новгород-Северского (2,4) и Нежинского (3,0) районов. Никогда не состояли в браке и поженились впервые 73% мужчин и 70% женщин. Женщины чаще, чем мужчины, связывали себя брачными узами повторно. Среди женщин, повторно поженились, 153 вдовы, среди мужчин — 80 вдовцов. Привлекательным для свадьбы невесты нашей области считали август. Именно на этот месяц приходится 13% зарегистрированных браков. Наименьшей брачная активность была в апреле (4% зарегистрированных браков). Количество зарегистрированных разводов в прошлом году составила 3,3 тыс.