На Черниговщине могут появиться корпоративные детсады
Кабинет Министров Украины одобрил проект закона, даст возможность создавать «корпоративные детсады». Соответствующее решение по проекту закона «О дошкольном образовании» о расширении возможностей для создания и деятельности дошкольных учебных заведений разных форм собственности» было принято 14 февраля на заседании КМУ. Предполагается, что корпоративные детские сады будут действовать на принципах государственно-частного партнерства и иметь нескольких учредителей, среди которых — местные органы власти, а также могут быть общественные организации. В проекте закона детально прописано, как такое заведение будет создаваться, на каких принципах будет функционировать и как в нем будут решаться основные вопросы. Отдельно в документе предусмотрено создание и функционирование инклюзивных групп в детсадах. Согласно предлагаемым изменениям, в детской инклюзивном группе может быть максимум 15 человек, среди которых не более 3 ребенка с особыми потребностями. Также предусматривается внедрение должности ассистента, что помогать воспитателям в инклюзивном группе. Как восприняли такую правительственную инициативу педагоги Черниговщины, поинтересовался у начальника управления образования и науки Черниговской ОГА Николая Конопацкого. «Все, что делается в стране для улучшения дошкольного воспитания детей, — хорошо. Однако это новшество, как и любая другая, требует изучения и взвешенного подхода. Нужно смотреть соответствующие программы, делать расчеты, собирать предложения и только после этого принимать определенные решения », — сказал чиновник. Кстати, по словам Николая Конопацкого по сравнению с другими областями Украины процент обеспечения детей Черниговщины дошкольным образованием хороший.