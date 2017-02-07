На Черниговщине Мэтти и Кайл обучают детей английскому
07.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Корюковке начались первые занятия в кружках английского языка, проводимых по инициативе ОО «Альтернатива». Соорганизатором занятий является детская библиотека. Уроки для детей от 7 до 14 лет проводят двое волонтеров Корпуса мира Мэтти Ропелевски и Кайл Колд, досконально знающие язык и хорошо владеют знаниями, как учить детей. Примечательно, что занятия проходят в игровой форме и с музыкальным сопровождением. Также волонтеры уже провели уроки родного языка Вальтера Скотта и Джорджа Байрона для взрослых.