На Черниговщине «Лада» сбила школьника насмерть
За прошедшие сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. На 17 км автодороги Чернигов-Городня-Сеньковка возле с. Березанка Черниговского района в 13 час. 45 мин. 19 января водитель силового тягача «Даймлер Крайслер 934.03» с полуприцепом «Когель СНЦО 24Р90» совершил наезд на неустановленного пешехода. От полученных телесных повреждений, мужчина в возрасте 20-30 лет, погиб на месте происшествия. Проводится следствие. На автодороге Бобровица-Новый Быков-Ичня в с. Монастырище Ичнянского района возле школы по ул. Центральной, 13 в 15 час. 15 мин. 19 января водитель автомобиля «ВАЗ 21093» не справился с управлением и совершил наезд на школьника, который перебегал проезжую часть дороги на расстоянии около одного метра за пешеходным переходом. От полученных телесных повреждений мальчик, 2006 года рождения, погиб на месте происшествия. Проводится следствие.