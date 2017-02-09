На Черниговщине квартирного вора поймали по горячим следам
В Черниговское районное отделение полиции 8 февраля поступило сообщение 47-летнего жителя села Павловка Черниговского района о том, что в его доме находится неизвестный. Об этом сообщил собственный источник. Во время отработки Черниговского района по горячим следам сотрудники криминальной полиции задержали 44-летнего ранее судимого безработного жителя села Холмы Корюковского района, который 8 февраля около 18:30 путем повреждения оконной рамы на чердаке, проник в дом, откуда пытался похитить: два телевизора марки « Самсунг », одежда и продукты питания. С места происшествия изъято: следы пальцев рук и куртку со следами бурого цвета. Злоумышленник задержан согласно ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины.