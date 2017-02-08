На Черниговщине «красный петух» повредил шесть зданий в сутки
На протяжении прошедших суток подразделения УДСНС Украины в Черниговской области 7 раз привлекались для ликвидации пожаров. В пяти случаях, произошедших в Бахмачцком, Бобровицком, Городнянском и Сосницком районах причинами их возникновения послужило нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации нагревательных печей и дымоходов. Огнем повреждены 3 жилых дома, 2 летние кухни и 1 хозяйственное здание. 7 февраля в 11:35 в Службу спасения «101» в Городнянском районе поступило сообщение о пожаре жилого дома в селе Перепись, что в 30 километрах от районного центра. Спасатели 4-й государственной пожарно-спасательной части УДСНС Украины в Черниговской области пожар в 12:25 локализован, а в 14:30 окончательно ликвидирован. 8 февраля в 00:50 в селе Чернотичи Сосницкого района возник пожар жилого дома. Совместными действиями спасателей 10-го пожарно-спасательного подразделения УДСНС Украины в Черниговской области и сельских пожарных местной пожарной команды возгорание в 01:30 локализовали, а в 02:00 — ликвидировали В связи с этим, спасатели обращаются к гражданам: чтобы избежать беды и защитить свой дом и жизнь от пожаров, следует соблюдать следующие правила безопасности. Во-первых, проверить соответствие расстоянии от внутренних стенок печи и дымохода к деревянным стенам и перекрытия дома. Она определяется требованиями строительных норм и обычно составляет не менее 38 см. Чтобы иметь возможность своевременно выявить трещины в кирпичной кладке печи и дымохода, их необходимо белить. Появление следов копоти укажет на наличие и места повреждений. Деревянный пол перед топочной дверкой печи обязательно должна быть защищена металлическим листом размером 50х70 см. Ни в коем случае излишне не перегревайте печи, не оставляйте огонь без присмотра и не разводите его с помощью бензина или других горючих жидкостей. Не ставьте мебель, дрова, занавески и другие горючие вещи вплотную к печам, расстояние до них должно быть не менее 0,5 м. В отопительный сезон очищайте дымоходы от сажи не реже одного раза в три месте.