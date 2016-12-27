На Черниговщине качественная медицина возможна только в госпитальных округах

despravda | 27.12.2016 | Здоровье | Комментариев нет

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Медицинской реформе в нашей области быть. Ведь пока другого прогрессивного пути развития для отечественной медицинской отрасли просто не существует. На Черниговщине специалисты в области медицины почти год сотрудничали с Национальным институтом стратегических исследований — изучали специфику области, исследовали логистику, а также смотрели, к которым заведений ездят за медицинской помощью люди. Учитывая все эти аспекты департамент здравоохранения облгосадминистрации разработал сеть медицинских округов Черниговщины. Сегодня, 27 рудник, председатель облгосадминистрации Валерий Кулич представил их в Чернигове на встрече с медиками. Прежде всего речь шла о том, что круги созданы целесообразно и правильно, с мнением о каждом жителе. Чтобы люди имели лучший доступ к современным больниц, квалифицированных специалистов и качественных услуг. Поэтому учитывая вышесказанное, на Черниговщине планируют создать семь госпитальных округов. Первый округ с центром в Чернигове будет большой, поскольку объединит около 413 000 жителей — из Чернигова, Репкинского, Гродненского, Куликовского и Черниговского районов. Второй округ с центром в Корюковке будет создан для жителей Щорского, Корюковского и Семеновского районов. Центром третьего округа будет город Мена. Вокруг него сплотятся жители Менского, Новгород-Северского, Сосницкого и половины Крупского районов. К четвертому округу с центром в городе Бахмач войдут части Крупского и Талалаевского районов, а также все Борзнянский. Пятый округ с центром в Прилуках включать часть Талалаевского и Ичнянского районов, а также Варвинский и Сребнинский. Центром шестого медицинского округа станет Нежин. А в округ войдут части Ичнянского и Носовского районов, а также все Нежинский. Седьмой округ объединит Козелецкий, Бобровицкий районы и часть Носовского района. Центр его будет находиться в Бобровице. Правда, Валерий Кулич отметил, что формирование округов показалась не безоблачным. Министерство здравоохранения требует, чтобы округ обслуживал не менее 120 000 человек. Однако проблема Черниговщины в том, что здесь самая маленькая в Украине плотность населения и большая протяженность территории. «Мы долго работали над этим проектом, и сегодня он учитывает черниговской специфику и, в случае его реализации, позволит повысить качество медицинских услуг для жителей Черниговской области», — сказал председатель ОГА. Центры округов определены, но это отнюдь не означает, что другие городские и районные больницы, которые сейчас функционируют, позакрывают. Эти медицинские учреждения будут сохранены. По мнению Валерия куличи, теперь главное провести правильную информационную кампанию и рассказать людям на местах, за какой промежуток времени и в какой больнице они смогут получить качественные медицинские услуги.

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