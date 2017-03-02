На Черниговщине к пожизненному заключению приговорили женщин, жестоко замучивших бабушек

despravda | 02.03.2017 | Новости | Комментариев нет

Апелляционный суд оставил без изменений приговор Ичнянского районного суда трем жестоким убийцам, которые до смерти замучили двух бабушек 28 октября 2015. Убийцами оказался семейный подряд — 17-летний парень, его 31-летняя сестра и их 26-летняя невестка. Несовершеннолетнему «дали» 15 лет заключения, а женщинам — пожизненное заключение. Также суд приговорил выплатить племяннику замученных бабушек 300 тысяч гривен морального ущерба. Известно, что собственных детей старушки не было. Поэтому 95-летняя и 89-летняя сестры жили вдвоем. Убийцы проникли в их доме ночью. Хотели поживиться деньгами, которые искали повсюду, но «поймали» всего 200 гривен. Выспрашивая, где деньги, тройка садистов жестоко пытала своих жертв. Ведь тела были избиты, изрезаны, а головы не держались на хрящах. Женщинам даже наступали на горло, душили, пекли бедра и лобковые участки тела. Когда же теряли сознание, отливали водой и снова издевались, пока не задушили.

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