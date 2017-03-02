На Черниговщине к пожизненному заключению приговорили женщин, жестоко замучивших бабушек
Апелляционный суд оставил без изменений приговор Ичнянского районного суда трем жестоким убийцам, которые до смерти замучили двух бабушек 28 октября 2015. Убийцами оказался семейный подряд — 17-летний парень, его 31-летняя сестра и их 26-летняя невестка. Несовершеннолетнему «дали» 15 лет заключения, а женщинам — пожизненное заключение. Также суд приговорил выплатить племяннику замученных бабушек 300 тысяч гривен морального ущерба. Известно, что собственных детей старушки не было. Поэтому 95-летняя и 89-летняя сестры жили вдвоем. Убийцы проникли в их доме ночью. Хотели поживиться деньгами, которые искали повсюду, но «поймали» всего 200 гривен. Выспрашивая, где деньги, тройка садистов жестоко пытала своих жертв. Ведь тела были избиты, изрезаны, а головы не держались на хрящах. Женщинам даже наступали на горло, душили, пекли бедра и лобковые участки тела. Когда же теряли сознание, отливали водой и снова издевались, пока не задушили.